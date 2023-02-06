Не поверите, почему Татьяна Васильева не может позволить себе сделать зубы

В феврале эксцентричной актрисе и телеведущей Татьяне Васильевой исполнится 76 лет. На ее счету свыше 90 ролей в кино и сериалах. Васильева и по сей день много работает, а вот на себя деньги жалеет. Почему?

В программе «Самое время» артистка рассказала, что зарабатывает около трех миллионов рублей в месяц. Плотный гастрольный график (сейчас Васильева занята в спектакле «Еврейское счастье»), кажется, никак не отражается на здоровье 75-летней актрисы.

Сама она о своей внешности отзывается с иронией, отмечая и свои вставные зубы, и многочисленные парики (актриса побрилась налысо, чтобы облегчить заботы о шевелюре и эпатировать публику).

Все заработанные средства Васильева тратит на жилье для внуков, а их у нее пять. Сейчас Татьяна намеревается приобрести квартиру в Москве для пятой внучки Сарры, которой всего-то три месяца.

В общем, спокойная жизнь российского пенсионера точно не для звезды «Самой обаятельной и привлекательной». Однако настолько масштабные траты, помноженные на сочувствие Васильевой к нищим попрошайкам, могут оставить ее без средств к существованию.