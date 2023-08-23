Не поверите, почему Никулина пришлось заменить в «Бриллиантовой руке»: речь про один эпизод
Режиссер не видел другого выхода из ситуации.
Каким бы талантливым актером ни был Юрий Никулин, даже он попадал впросак на съемочной площадке. Леонид Гайдай немало намучился со знаменитостью, прежде чем принял решение заменить его на другого лицедея.
В начале фильма «Бриллиантовая рука» есть сцена, в которой старший экономист «Гипрорыбы» Семен Семенович Горбунков в исполнении Никулина падает, поскользнувшись на арбузной корке. Съемки этого нелепого и забавного эпизода стали пыткой для артиста цирка.
Клоуну никак не удавалось правдоподобно изобразить падение. Когда режиссер понял, что напрасно снимает дубль за дублем, то позвал в кадр Леонида Каневского. Контрабандист с задачей справился на отлично, а подмену зрители даже не заметили.
Если же внимательно посмотреть на то, что происходит на экране, можно увидеть, что на корку наступает коричневый ботинок, но вверх взмывают ноги в черных туфлях. И вряд ли это случилось потому, что герой лихо переобулся в воздухе.