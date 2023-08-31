Не поверите, почему на Безрукова женщины смотрят с презрением: самый настоящий Иуда

Сергей Безруков, некогда носивший прозвище «солнечный мальчик», сильно разочаровал своих поклонниц. Актер оказался далеко не таким приятным и добрым человеком, как о нем многие думали.

Все дело в том, что звезда «Бригады» не соизволил прийти на похороны своего пасынка, которого воспитывал много лет. Мать Андрея, актриса Ирина Безрукова, долгие годы жила с Сергеем в законном браке. Ее сына от первого мужа Игоря Ливанова Безруков принял как родного. Многие даже отмечали, что пасынок внешне пошел в именитого отчима.

Но, когда Андрея не стало, Сергей даже не пришел проводить юношу в последний путь. «Бригадир» тогда с головой ушел в новые отношения, а о бывших родственниках и не вспоминал.

Это стало для Ирины настоящим ударом. Она еле пришла в себя после измены мужа, а тут он еще и проигнорировал похороны ее единственного сына. Многие поклонницы Безрукова встали на сторону Ирины и внесли актера-предателя в черный список.