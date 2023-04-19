Не поверите, почему Гундареву обожают на Западе: в России на такое стыдно смотреть

Киноработы Натальи Гундаревой до сих пор потрясают зрительское воображение. Актриса мастерски перевоплощалась и в аристократок, и в опустившихся на дно женщин.

Так, одна из ролей Гундаревой шокировала даже иностранную публику. В непростой для страны перестроечный период вышел фильм «Собачий пир». Здесь Наталья Георгиевна предстала в образе спившейся уборщицы привокзального туалета. За свою работу Гундарева получила «Нику» за лучшую женскую роль. Фильм посмотрели на Западе, и иностранцы буквально рукоплескали артистке за выдающуюся игру.

А вот на родине картину приняли прохладно. Кроме того, советским зрителям было стыдно видеть красавицу Гундареву в роли опустившейся алкоголички. До сих пор публика предпочитает более ранние работы Натальи Георгиевны, где она была молода, обворожительна и полна сил.

В процессе съемок «Собачьего пира» произошел курьезный случай. Актриса пошла пообедать в кафе прямо в своем киношном образе. Ее приняли за алкоголичку и попросили уйти из заведения. В итоге Гундаревой все-таки налили суп и посадили ее в уголок. После произошедшего артистка была несказанно счастлива, что ее так никто и не узнал, ведь это лучшая оценка актерского таланта.