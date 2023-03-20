Не поверите, откуда в СССР появились сиамские кошки: их завез любимчик всей страны

Четвероногие питомцы появились в стране не просто так.

Сиамские кошки сегодня считаются одной из самых популярных пород в стране. Серо-коричневые питомцы с голубыми глазами радуют своих хозяев, но мало кто из россиян знает, как именно эта порода появилась в стране.

Как оказалось, непосредственное участие в популяризации сиамских кошек принял Сергей Образцов. Помимо театра и кукол у знаменитости была еще одна страсть — домашние животные. И однажды он привез двух необычных котят после поездки по странам Азии.

Именно эти кошки и стали первыми представителями породы в СССР. Затем их популяция начала активно распространяться по стране, и со временем сиамские кошки стали одними из самых популярных, покорив сердца советских граждан.

Сам Образцов при этом не ограничился лишь двумя кошками. Дома он держал множество собак и кошек, а также большую голубятню со 120 птицами.