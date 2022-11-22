Не поверите, откуда в СССР появились авоськи: прежде это был модный аксессуар

Практически у каждой советской женщины дома была своя авоська. Сетчатую сумку удобно было взять с собой в магазин: она не занимала много места, зато была достаточно прочной, чтобы выдержать даже тяжелые продукты. Долгое время считалось, что звучное название предмету «подарил» сатирик Аркадий Райкин, когда в одном из монологов показывал сумку и говорил фразу «Авось-ка принесу в ней что-то». Но на самом деле слово стали использовать еще после революции, причем в том же смысле: советские граждане шли в магазины «на авось», не зная, что окажется на полках во времена дефицита.

История происхождения сетчатой сумки же еще глубже. Одни исследователи даже связывали ее с торбами, в которых женщины в Новой Гвинее переносили младенцев. Хотя официальная версия гласит, что авоськи появились впервые в Чехии, где в начале XX века предприниматель Вавржин Крчил придумал оригинальный аксессуар — сеточки для волос. Но модницы не заинтересовались новым предметом. Тогда, чтобы избавиться от товара, Крчил снабдил сеточки удобными ручками и продал в качестве сумок.