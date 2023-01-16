Не поверите, но в победе фильма «Москва слезам не верит» на «Оскаре» обвинили ЦРУ

Далеко не все советские актеры были уверены в справедливости награды.

Драма «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова завоевала «Оскар» в 1981 году. Зрители и критики со всего мира пели дифирамбы ленте, однако некоторые артисты оказались не согласны с решением Американской киноакадемии.

Так, звезда «Сталкера» Александр Кайдановский был уверен, что картина Меньшова не заслуживает настолько почетного приза. По его словам, фильм получился очень плохим, а заграничные эксперты точно не могли присудить ему главный приз. И причина их решения кроется в давлении спецслужб.

«Это чудовищная картина! Это, наверное, или происки ЦРУ, или просто какие-то уроды из Американской киноакадемии», — был уверен Кайдановский.

Артист не скрывал, что легендарная премия этим выбором испортила свою репутацию. «Оскар», выданный фильму Меньшова, «растоптал» церемонию, которая точно не будет прежней.

Подобная реакция шокировала советских коллег Кайдановского. Из-за этого артист поругался со многими своими коллегами, в том числе с Никитой Михалковым, который был его другом долгие годы и сидел с ним за одной партой в Щукинском училище.