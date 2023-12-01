От такой туши лучше отказаться: особенном тем, кто старше 45 лет

В умелых руках макияж становится настоящей машиной времени. С помощью косметики стилисты могут помочь женщинам визуально скинуть несколько лишних лет. А неправильно подобранные средства, напротив, состарят даже молодых красавиц.

Чаще всего девушки допускают ошибку с выбором туши для ресниц. Обычный классический вариант этого средства моложе не сделает. Все дело в том, что черная краска на ресницах может казаться слишком резкой и неестественной, особенно если они не очень густые и от природы светлые.

Такая контрастность приводит к тому, что взгляд неминуемо становится тяжелым. Этот эффект заставляет женщину выглядеть старше своих лет. А усиливает его прокраска нижних ресниц и создание так называемых паучьих лапок.

Чтобы избежать подобного результата, лучше предпочесть коричневую тушь. Она так же хорошо подчеркивает ресницы, как и черная, но зато смотрится мягче и естественнее. Кроме того, такой оттенок подойдет любому типажу внешности.