Не поверите, но сериал «Сваты» положительно влияет на здоровье: эти истории вас ошарашат

Сериалу «Сваты» исполняется 15 лет. Трогательную и душевную историю о том, как супруги Ковалевы попросили своих родителей присмотреть за дочкой, артистка Руслана Писанка называла акцией по борьбе с депрессией. Если верить поклонникам сериала, лечит он не только от нее.

О терапевтическом эффекте «Сватов» ходят легенды. Якобы просмотр телеэпопеи помогает быстрее выздороветь при простуде, понижает артериальное давление и нормализует уровень сахара в крови. Исследования на эту тему никто не проводил. Можно предположить, что улучшение самочувствия, которое наблюдается у зрителей, связано с нетривиальностью и в то же время близостью сюжета к реальной жизни, с мастерством и отдачей каждого из тех, кто работал над проектом, с отсутствием пошлости.

Сериал, неоднократно становившийся наиболее популярным в России (2009, 2010, 2013, 2021 годы), адаптировали в Латвии и Казахстане. Летом прошлого года свою версию «Сватов» начали снимать в Польше.