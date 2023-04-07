Не поверите, но маме Лопыревой 63 года: только взгляните на нее (фото)

Мама модели Виктории Лопыревой — Ирина — в свои 63 года заткнет за пояс многих 30-летних. К такому выводу пришли поклонники знаменитости, изучив фотографии в личном блоге звезды.

Виктория считает маму своей ролевой моделью и во многом берет с нее пример. Ирина и сама в прошлом была моделью, занималась конкурсами красоты, а позже бизнесом. Стальная хватка железной леди в сочетании с женской мягкостью — невероятно, но мама «Мисс России-2003» сочетает в себе эти противоречивые качества.

Идеальная кожа и эффектные наряды, длинная лебединая шея, подчеркнутая сверкающим колье — Ирина Лопырева не уступает голливудским дивам с красной дорожки.

В то, что этой в меру фигуристой женщине с белозубой улыбкой летом исполнится 64 года, просто невозможно поверить. Поклонники особо отмечают не только внешний вид, но и царственную осанку. В сочетании с умением подать себя она превращает маму Виктории в настоящую царицу.