Не поверите, но картофелем можно отравиться: как выявить ядовитый корнеплод

Картофель считается одним из самых популярных овощей во всем мире. Из него можно приготовить десятки вкусных и сытных блюд, которые обрадуют даже самого изысканного гурмана. И особую любовь к этому представителю семейства Пасленовых испытают в России и Белоруссии.

Однако, несмотря на огромное распространение этой культуры по странам всего земного шара, мало кто знает, что клубни этого растения могут быть ядовиты. Иногда содержание соланина и чаконина в картофеле превышает норму, и это приводит к летальным исходам.

Но любителям этого овоща не стоит отчаиваться, поскольку существует один верный признак, чтобы определить, есть ли в нем ядовитые вещества. Когда клубни зеленеют или прорастают, от них следует немедленно избавляться. Даже если они только начинают приобретать салатовый цвет, это уже может говорить об опасности. А чтобы избежать появления такого оттенка, картофель рекомендуют хранить в темном месте.