Не поверите, но эту сцену с предателем Максом вырезали из «Бригады»: теперь ясно, почему вонзил нож в спину

Фанаты остросюжетного сериала «Бригада» хорошо помнят главную интригу проекта. Саша Белый в исполнении Сергея Безрукова долго искал «крота» в своем окружении, подозревая в предательстве даже близких друзей. Но каково же было его удивление, когда нож в спину ему вонзил телохранитель Макс, который тесно общался не только с ним, но и с его семьей.

Именно из-за него погибли партнеры и друзья Белого. Причем мотивы Макса так и остаются в сериале неизвестными. Он выступает обычным предателем, который решил работать с Кавериным, роль которого сыграл Андрей Панин.

Оказалось, что в картине была сцена, где показано начало их сотрудничества. На монтаже создатели решили обойтись без этого эпизода, а ведь он проливал свет на поведение Макса.

Там были кадры, в которых Каверин применял технику гипноза, чтобы подчинить себе волю телохранителя. Он заставлял его смотреть на нож в отблеске свечей и таинственным образом проговаривал все следующие действия Макса.