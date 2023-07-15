Не поверите, но эту актрису считал страшненькой даже Рязанов: сейчас он бы взял слова обратно

Среди знаменитых актрис далеко не все первые красавицы. Часто зритель «клюет» не на внешние данные, а на талант и обаяние. Так случилось и с Валентиной Талызиной.

В «личном деле» артистки в театре Моссовета было прямо сказано, что она «некрасивая и непородистая», зато крайне «профессиональная». Знаменитость и сама была о себе такого же мнения. Любые сомнения в собственной непривлекательности у Талызиной отпали после общения с Эльдаром Рязановым.

Предложив звезде роль в «Зигзаге удачи», кинодел выразил сожаление о том, что такая талантливая артистка будет играть исключительно некрасивых героинь. Пожалуй, сегодня Эльдар Александрович забрал бы свои слова обратно.

Сегодня поклонники в восторге от Талызиной. По их мнению, даже морщины не портят заметно состарившуюся актрису, которая до сих пор интересует режиссеров.