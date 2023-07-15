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Не поверите, но эту актрису считал страшненькой даже Рязанов: сейчас он бы взял слова обратно

15 июля 2023 13:15
Не поверите, но эту актрису считал страшненькой даже Рязанов: сейчас он бы взял слова обратно

Внешность подкачала.

Среди знаменитых актрис далеко не все первые красавицы. Часто зритель «клюет» не на внешние данные, а на талант и обаяние. Так случилось и с Валентиной Талызиной.

В «личном деле» артистки в театре Моссовета было прямо сказано, что она «некрасивая и непородистая», зато крайне «профессиональная». Знаменитость и сама была о себе такого же мнения. Любые сомнения в собственной непривлекательности у Талызиной отпали после общения с Эльдаром Рязановым.

Предложив звезде роль в «Зигзаге удачи», кинодел выразил сожаление о том, что такая талантливая артистка будет играть исключительно некрасивых героинь. Пожалуй, сегодня Эльдар Александрович забрал бы свои слова обратно.

Сегодня поклонники в восторге от Талызиной. По их мнению, даже морщины не портят заметно состарившуюся актрису, которая до сих пор интересует режиссеров.

Не поверите, но эту актрису считал страшненькой даже Рязанов: сейчас он бы взял слова обратно

«Талызина — симпатичная женщина», «И что же в Талызиной некрасивого?» — возмущаются в Сети.

Фото: Global Look Press, кадр из фильма «Сцены из семейной жизни» (1979), кадр из фильма «Про Лёлю и Миньку» (2019)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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