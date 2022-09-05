Не поверите, но этот культовый в России фильм провалился в прокате

Российские зрители особенно любят сюжеты, в которых герои преодолевают невероятные преграды на пути к свободе и счастью. Нашей публике так нравится следить за вдохновляющими персонажами, что фильмы с их участием они пересматривают снова и снова. Однако в других странах такие глубокие переживания оказываются по душе далеко не всем.

Помните историю невинно осужденного экономиста, оказавшегося в тюрьме? А как он хотел выбраться оттуда? Конечно, это сюжет фильма «Побег из Шоушенка», так горячо принятого в России. Даже спустя почти тридцать лет после премьеры эта лента сохраняет за собой первое место в рейтингах у десятков отечественных изданий. Но вот западные зрители приняли фильм значительно холоднее. Картина провалилась в прокате, едва покрыв сумму, которую на нее потратили.

Дело в том, что вместе с «Побегом» в западных странах одновременно показывали триллер «Криминальное чтиво», и публика шла на него с куда большим желанием. Ведь в ленте появляется красотка Ума Турман с каре и алыми губами, а практически в каждом кадре звучат искрометные шутки. Также в свое время зарубежные зрители обделили вниманием и многие другие фильмы, ставшие культовыми у нас. К ним относятся «Бойцовский клуб», «Бегущий по лезвию» и «Реквием по мечте».