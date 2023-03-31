Не поверите, но этот город во времена СССР жил в двух часовых поясах: как так вышло

Один из самых крупных населенных пунктов России — Новосибирск — расположен на двух берегах реки Обь. Расположение города доставляло множество неудобств его жителям и, как оказалось, сказывалось даже на их распорядке дня.

Дело в том, что один из часовых меридианов проходит прямо вдоль Оби. Поэтому левый берег жил по пятому часовому поясу, а правый — по шестому, и жителям приходилось переводить стрелки, отправляясь, например, на ужин к своим друзьям или на работу на другую сторону реки.

В течение многих лет ситуация оставалась неизменной, что совсем не смущало жителей. Горожане давно привыкли к неожиданным особенностям и не собирались исправлять ситуацию.

Жизнь в Новосибирске изменилась только в 1957 году. Тогда руководство страны официально передвинуло границу часового пояса, и весь город начал жить по одному времени, которое отличалось от московского на четыре часа.