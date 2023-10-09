Не поверите, но этого певца придумал Дробыш: никогда не существовало

Виктор Дробыш был продюсером многих молодых музыкантов. Пополнить состав своих подопечных он смог во время шестого сезона «Фабрики звезд».

Композитор писал для участников проекта песни, а одному из них даже дал новое имя, сопроводив его красивой легендой. Любитель дам постарше Прохор Шаляпин с первого дня на шоу заявил о том, что он потомок легендарного оперного певца Федора Шаляпина. Но на самом деле молодого человека зовут Андрей Захаренков, и никакого отношения к Федору Ивановичу он не имеет.

Псевдоним «Шаляпин» для голосистого исполнителя придумал Виктор Дробыш, а имя «Прохор» тот добавил к нему сам. Это не мешало молодому человеку во всеуслышание заявлять о родстве с великим артистом и возмущаться, что в музее Шаляпина не висит его фотография. Во время участия в «Фабрике» Андрей-Прохор даже съездил в Рим к «бабушке», которая признала в нем «родную кровь».