Не поверите, но этого певца придумал Дробыш: никогда не существовало
Красивая биография оказалась выдумкой.
Виктор Дробыш был продюсером многих молодых музыкантов. Пополнить состав своих подопечных он смог во время шестого сезона «Фабрики звезд».
Композитор писал для участников проекта песни, а одному из них даже дал новое имя, сопроводив его красивой легендой. Любитель дам постарше Прохор Шаляпин с первого дня на шоу заявил о том, что он потомок легендарного оперного певца Федора Шаляпина. Но на самом деле молодого человека зовут Андрей Захаренков, и никакого отношения к Федору Ивановичу он не имеет.
Псевдоним «Шаляпин» для голосистого исполнителя придумал Виктор Дробыш, а имя «Прохор» тот добавил к нему сам. Это не мешало молодому человеку во всеуслышание заявлять о родстве с великим артистом и возмущаться, что в музее Шаляпина не висит его фотография. Во время участия в «Фабрике» Андрей-Прохор даже съездил в Рим к «бабушке», которая признала в нем «родную кровь».