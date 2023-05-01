Не поверите, но этим джинсам 143 года: такого вы точно не видели (фото)
Редчайшая находка взбудоражила Сеть.
Сегодня джинсы являются самой ходовой формой одежды. Многие думают, что эти легендарные брюки появились относительно недавно, однако это не так.
Несколько месяцев назад Сеть буквально «взорвала» новость о том, что на заброшенной шахте в США были найдены раритетные джинсы Levi’s. Год их выпуска — 1880, то есть брюки отметили свое 143-летие. Таким достижением может похвастаться только суперкачественная вещь.
Эти уникальные джинсы были проданы на аукционе за 87 тысяч долларов. Новый хозяин «Левайсов» отметил, что их еще можно носить, несмотря на потертости и дыры.
Редчайшая находка взбудоражила пользователей Сети, которые не скрыли своего восторга: «Я бы носил такие, если бы они были более доступны», «Потрепанный шахтерский стиль все еще в моде сегодня», «Я не знаю, гордиться или стыдиться своей любимой пары Levi’s, которая выглядит точно так же».
Основателем бренда стал немец еврейского происхождения Леви Страусс, который перебрался в Америку в 18 веке. За океаном он открыл свое ателье и начал шить джинсы для представителей рабочего класса. Один из экземпляров дожил до нашего времени. Находку обсудили пользователи сайта Reddit.