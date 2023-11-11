Не поверите, но эти сцены цензура вырезала из «Того самого Мюнхгаузена»

Фильм «Тот самый Мюнхгаузен» начинался с театральной постановки. Владимир Зельдин попросил Григория Горина написать пьесу, потому что мечтал сыграть именно этого персонажа, но материал и фактура все не находились.

Горин взял за основу один из рассказов, придумал пьесу. И она имела невероятный успех в Театре Советской Армии. Спектакль назывался «Комическая фантазия». Постановке повезло, ее посмотрел Марк Захаров и прямо на месте решил, что экранизации быть.

Снимали в Германии, в Вернигероде. И съемки дались актерам легко и непринужденно. Лента получилась живая. Такая, которую с удовольствием смотрит зритель любого возраста и наслаждается. Однако даже такое кино в СССР подвергали цензуре.

Речь идет о сцене с охотником. С тем самым, которому все говорили, что учатся по его книгам. В этом эпизоде увидели яростный намек на «Малую землю» Леонида Брежнева. Отрывок из фильма убрали.

Вторая правка касалась эпизода с Любовью Полищук и ее «Песенкой пастушки». Актрису тогда не жаловали на телевидении. Поэтому момент с ее участием попросту вырезали на монтаже. За Полищук спела Жанна Рождественская. Кстати, через какое-то время песню вернули на место в первозданном виде.