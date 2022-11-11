Не поверите, но эти 4 звезды служили в армии: среди них есть женщина

Они носили погоны до того, как выбрали сцену.

Зрители и поклонники настолько привыкли к экранным образам этих селебрити, что даже не смогут представить их в военной форме. Однако факт остается фактом: каждый из них прошел через испытание армией.

Солистка Reflex Ирина Нельсон служила в картографической части два года. Певица признавалась, что к этому шагу ее сподвигла жажда к экспериментам.

Сергей Глушко, известный россиянам как Тарзан, тоже когда-то носил погоны. Будущий стриптизер служил в начале 90-х на космодроме. Глушко вообще хотел связать свою карьеру с военным ремеслом и даже отучился в Военно-космической академии. Однако в какой-то момент передумал и решил податься в шоу-бизнес.

Комик и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов отслужил в войсках связи. Артист оказался в армии после учебы в университете. Батрутдинов признавался, что этот жизненный опыт пошел ему только на пользу. По словам комика, армия научила его выдержке и мужественности.

Замыкает список белорусский исполнитель Макс Корж. Пока певец пребывал на службе, его песня «Небо поможет нам» стала хитом на территории СНГ. По возвращении из армии Корж посвятил себя музыке.