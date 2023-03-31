Не поверите, но Ахеджакова в детстве играла мальчиков: разгадка на фото

Лия Ахеджакова известна как одна из самых талантливых артисток в СССР. За годы карьеры она успела сняться во многих фильмах и поработать с самыми прославленными режиссерами страны. При этом мало кто знает, что в начале творческого пути актриса играла мальчиков.

Как оказалось, в юности Ахеджакова отличалась весьма необычной внешностью. Артистка не могла похвастаться высоким ростом и эффектной фигурой, поэтому даже отец отговаривал девушку поступать в театральный, так как считал, что она не добьется успеха.

Меджид Ахеджаков, который долгие годы был главным режиссером Адыгейского драматического театра, оказался прав. Больше 15 лет артистка проработала в Театре юного зрителя, где перевоплощалась в разную растительность, в животных и даже мальчиков. Первой ролью в кино для нее стала драма «Возвращение». Уже 30-летняя артистка сыграла мальчика Петю, отец которого возвращается домой с войны.

В этой картине Ахеджакову невозможно узнать: примерив кепку и ватную куртку, она выглядит как настоящий подросток. Актриса совсем не похожа на красивую девушку, которая уже спустя несколько лет сразит всю страну своим чувством юмора и обаянием.

После «Возвращения» она пять лет не появлялась на экранах, а ее триумф случился в 1975-м, когда в прокат вышла «Ирония судьбы», сделавшая артистку всесоюзной звездой.