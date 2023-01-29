Не поверите, на что в «Ворониных» тратили больше всего денег: речь не о зарплатах

Не секрет, что на телеэкранах многие вещи, которые кажутся абсолютно настоящими, такими не являются. К примеру, в рекламных роликах достаточно часто еду заменяют машинным маслом или пеной для бритья.

К таким уловкам прибегают и создатели сериалов, но вот в «Ворониных» решили использовать только натуральные продукты. Это неудивительно, ведь героям нередко приходилось что-то есть или готовить. В кадре актеры завтракали, ужинали и принимали гостей за праздничным столом, поэтому на съемочной площадке нельзя было применять бутафорскую еду.

Этот прием не только сделал сцены правдоподобными, но и заставил создателей раскошелиться. Для съемок каждой серии закупалось примерно 10 килограммов еды. Такая статься расходов стала одной из самых значительных в бюджете на реквизит. Но кроме больших затрат появилась и другая проблема. Артисты стали быстро набирать лишний вес, и им срочно потребовалось изменить свой рацион.