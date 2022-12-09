Не поверите: месть немецкой домохозяйки обернулась триумфом каждой женщины в СССР

Легендарным журналом Burda moden зачитывались все женщины СССР. В конце 80-х в эпоху жуткого кризиса импортное издание с выкройками, красивыми и стильными моделями стало настоящей отдушиной. Но мало кто знает, благодаря чему и кому появился этот эпохальный журнал.

Его основательницей стала простая немецкая домохозяйка Энне Бурда. В начале 30-х годов XX века Энне Магдалена Леммингер вышла замуж за владельца типографии по имени Франц Бурда и приступила к роли образцовой жены и матери. 20 лет супруги жили счастливо, пока Энне не узнала о его измене с секретаршей. Брак рухнул, и с этого момента началась история триумфа бывшей домохозяйки.

Первым делом Энне решила отомстить мужу. С помощью адвокатов ей удалось отобрать у него типографию и журнал. Предприимчивая женщина поставила себе две цели: стать независимой и научить немецких дам выглядеть красиво. Она наняла людей и приступила к работе.

Успех ждал уже первый номер, вышедший в 1950 году: его раскупили моментально. Вскоре Burda moden завоевала любовь в Европе, США и Латинской Америке. В СССР журнал оказался на прилавках в 80-е. Отныне с помощью готовых выкроек любая советская женщина могла позволить себе роскошный эксклюзивный наряд, сделанный своими руками.