Не поверите, кто устроил первый новогодний корпоратив в СССР: имя знает каждый

Новогодние корпоративы кажутся «изобретением» современности. Однако первое подобное масштабное мероприятие в СССР состоялось в далеком 1956 году, и его организатором выступил небезызвестный Эльдар Рязанов.

Режиссер показал на экране первый советский корпоратив в своей новогодней картине «Карнавальная ночь». По сюжету работники Дома культуры активно готовятся к празднику. Они собираются организовать костюмированный бал с танцами, песнями, клоунами и фокусниками. Героям удается реализовать все свои планы.

До выхода «Карнавальной ночи» советские граждане воспринимали Новый год исключительно как семейный праздник. А в фильме в ту самую заветную ночь собрался целый рабочий коллектив, что тогда было в диковинку.

Лента Рязанова стала предвестником культового «Голубого огонька», который появится на экранах спустя шесть лет. Телешоу почти полностью повторит программу «Карнавальной ночи».

Кстати, съемки картины проходили знойным летом. Актерам пришлось «париться» в теплых одеждах и как ни в чем не бывало петь и танцевать. Жертвы того стоили — фильм мгновенно стал всенародно любимым и положил начало многим новогодним традициям, в том числе и корпоративам.