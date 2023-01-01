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Не поверите, кто устроил первый новогодний корпоратив в СССР: имя знает каждый

1 января 2023 12:30
Не поверите, кто устроил первый новогодний корпоратив в СССР: имя знает каждый

Он положил начало новым культурным традициям.

Новогодние корпоративы кажутся «изобретением» современности. Однако первое подобное масштабное мероприятие в СССР состоялось в далеком 1956 году, и его организатором выступил небезызвестный Эльдар Рязанов.

Режиссер показал на экране первый советский корпоратив в своей новогодней картине «Карнавальная ночь». По сюжету работники Дома культуры активно готовятся к празднику. Они собираются организовать костюмированный бал с танцами, песнями, клоунами и фокусниками. Героям удается реализовать все свои планы.

До выхода «Карнавальной ночи» советские граждане воспринимали Новый год исключительно как семейный праздник. А в фильме в ту самую заветную ночь собрался целый рабочий коллектив, что тогда было в диковинку.

Не поверите, кто устроил первый новогодний корпоратив в СССР: имя знает каждый

Лента Рязанова стала предвестником культового «Голубого огонька», который появится на экранах спустя шесть лет. Телешоу почти полностью повторит программу «Карнавальной ночи».

Кстати, съемки картины проходили знойным летом. Актерам пришлось «париться» в теплых одеждах и как ни в чем не бывало петь и танцевать. Жертвы того стоили — фильм мгновенно стал всенародно любимым и положил начало многим новогодним традициям, в том числе и корпоративам.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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