Не поверите, кто стал главной «соперницей» Марии Каллас: петь она не умела

История любви оперной певицы Марии Каллас, у которой «четыре голоса в одном горле», и греческого миллиардера Аристотеля Онассиса начиналась скандально, но красиво. Онассис был женат, Каллас тоже состояла в браке, но на яхте миллиардера они не смогли противостоять своим чувствам. Жена Аристотеля Онассиса, Тина, тут же подала на развод.

Мария и Аристотель был счастливы. Богатый возлюбленный осыпал певицу мехами и драгоценностями. Но счастье длилось недолго – вскоре Онассису надоела Каллас. Возлюбленные начали отдаляться друг от друга, пока в конце концов Каллас не узнала из газет, что ее любимый мужчина женился. И не на ком-нибудь, а на вдове Джона Кеннеди – Жаклин. Брак был фиктивным – Кеннеди искала в престарелом муже не любви, а защиты для себя и своих детей вскоре после убийства ее бывшего супруга.

Но Мария Каллас смогла простить нерадивого любовника и была с ним рядом вплоть до его смерти в 1975 году.