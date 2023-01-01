Не поверите, кто на самом деле был самой завидной невестой в «Морозко»

Легендарная сказка «Морозко», как и многие советские ленты, сегодня смотрится под другим углом. Если жертвенная Настенька считалась эталоном женственности и красоты, то сегодня эта героиня подвергается нападкам и критике за свою бесхребетность. А вот негодница Марфуша, напротив, находит теплый отклик у современных зрителей. Многие отмечают, что героиня Инны Чуриковой далеко не такая отрицательная, как ее представляют.

Она, в отличие от хваленой Настеньки, хорошо знает, что хочет от жизни богатства и жениха, и не скрывает своих желаний. К тому же Марфуша не стала терпеть лютый холод и сразу поставила Мороза перед фактом, что она околела. Такое умение постоять за себя подкупает зрителей.

Один из пользователей Сети заметил, что куда более предпочтительной невестой выглядит Марфуша, нежели Настенька. Ведь эта девушка была дородной, обладала звонким голосом и яркой внешностью — особенно после специфического макияжа. А Настенька, как заключил комментатор, могла выиграть только в сказке.