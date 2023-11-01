Не поверите: кто должен был сыграть возлюбленного Ковальчук в «Мастере и Маргарите»

Александр Галибин «мастерски» сыграл свою роль в сериале «Мастер и Маргарита». Критиковали перевоплотившегося в незадачливого писателя артиста только те, кто культовый и мистический сериал так и не посмотрели.

Однако оказывается, что роль должна была достаться совсем другому артисту. И даже не одному. В «очереди» быть Мастером Галибин стал лишь третьим. Первым был Владимир Машков. Владимир Бортко в беседах с прессой рассказывал, что видел воплощением этого персонажа только Машкова. Но тот был занят сразу в двух голливудских проектах. А съемочная группа не могла ждать.

В качестве альтернативы режиссер приглашал Евгения Миронова. Но тот наотрез отказался с лаконичным комментарием:

«Не дорос».

Так роль и досталась Галибину, который с успехом справился с возложенной на его плечи ответственностью.

Примечательно, что суженого Маргариты в сериале мечтал сыграть Сергей Безруков. Но режиссер нашел ему более подходящее амплуа. И экранный Саша Белый сыграл Иешуа. И, надо сказать, сыграл потрясающе.