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Не поверите, кто должен был сыграть д’Артаньяна на самом деле: антипод Боярского

2 октября 2023 09:45
Не поверите, кто должен был сыграть д’Артаньяна на самом деле: антипод Боярского

Роль гасконца советскому красавцу не покорилась.

Сегодня сложно представить кого-то в роли отважного д’Артаньяна, кроме молодого Михаила Боярского. Но изначально ему доверили в картине о трех мушкетерах совсем другого персонажа. А храброго гасконского дворянина должен был сыграть один из первых красавчиков отечественного кинематографа.

Георгий Юнгвальд-Хилькевич уже утвердил Александра Абдулова.

Но знаменитый артист не потянул вокальные партии. Д’Артаньян должен был много и красиво петь. Тогда композитор картины Максим Дунаевский посоветовал режиссеру взять на эту позицию Михаила Боярского, которого рассматривали на роль Арамиса или Атоса.

Также сыграть поющего мушкетера мог Владимир Высоцкий: его кандидатуру до последнего держали «на карандаше» во время проб. Но Боярский справился на отлично, и выбор остановили на нем. Хотя увидеть прославленного барда со шпагой и в шляпе было бы очень интересно.

Не поверите, кто должен был сыграть д’Артаньяна на самом деле: антипод Боярского
Фото: кадр из видео "Д`Артаньян и три мушкетера. Большое кино" (2021), кадр из фильма "Д`Артаньян и три мушкетера" (1979)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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