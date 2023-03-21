Не поверите, кто должен был играть в сериале «Кухня» вместо Нагиева: сюрприз для меломанов

Сериал «Кухня» впервые появился на экранах осенью 2012 года. Проект практически сразу стал интересен зрителям, и со временем его популярность только росла, поэтому продюсерам пришлось даже придумывать новые сезоны из-за народной любви. Поклонники со всей страны осыпали шоу комплиментами, отмечая как остроумный сценарий, так и артистов, а в особенности Дмитрия Нагиева в роли владельца ресторана. При этом мало кто догадывался, что изначально эту роль должен был играть совершенно другой артист.

По задумке режиссера первого сезона Дмитрия Дьяченко, хозяином ресторана должен был быть музыкант, лидер группы Uma2rmaH Владимир Кристовский. Именно его постановщик снял в пилоте сериала, который представил на суд продюсеров.

Однако после создатели проекта решились на кадровые перестановки. Сам Дьяченко обратился к Нагиеву и предложил ему роль в проекте, отказав Кристовскому. Звезда «Физрука» согласился, что принесло ему еще большую любовь зрителей.