Не поверите, кто должен был играть Штирлица вместо Тихонова: получил отказ в последний момент

Одним из главных в карьере Вячеслава Тихонова стал телефильм «Семнадцать мгновений весны». Массовый зритель помнит знаменитого актера именно как шпиона Макса Отто фон Штирлица, однако постановщица Татьяна Лиознова сначала рассматривала совершенно другого артиста.

Как оказалось, во время подготовки фильма она встречалась с актером Арчилом Гомиашвили. И некоторое время собиралась работать именно с ним. Пара настолько часто обсуждала будущий фильм, что Арчил не сомневался: именно он станет Штирлицем в предстоящей картине.

Однако Лиознова все же решила не снимать своего возлюбленного. И это решение настолько оскорбило вспыльчивого Арчила, что он тут же расстался с Татьяной. Постановщица же начала рассматривать другие кандидатуры и в итоге остановила свой выбор на Вячеславе Тихонове, участие которого тоже прославило фильм.