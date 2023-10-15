Не поверите, кто должен был играть дочь д’Артаньяна в «Трех мушкетерах»: отказалась и пожалела

Советский фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» стал настоящей легендой киноклассики. Проект сделал звездами исполнителей главных ролей, в том числе Михаила Боярского. Неудивительно, что столь значимая картина получила несколько продолжений.

Причем снимались они не только во времена СССР. Например, в 2008 году на экраны вышла лента «Возвращение мушкетеров». Ее сюжет был основан на приключениях детей легендарных героев. Так, вспыльчивую Жаклин, наследницу д’Артаньяна, сыграла красавица-актриса Лянка Грыу. А ведь эту роль собирались отдать совсем другой звезде.

По замыслу создателей фильма дочь самого знаменитого мушкетера должна была исполнить Елизавета Боярская, что подчеркнуло бы преемственность поколений. Однако актриса, прочитав сценарий, откровенно засомневалась в его успехе и отказалась от этой работы. Впоследствии она признала ошибочность собственных суждений.

«В моей судьбе фильм не случился, но для других актеров он стал важным», — отмечала артистка.

Впрочем, об отсутствии в ее фильмографии подобной роли Боярская жалела недолго. Ведь она дочь мушкетера в реальной жизни, что гордо добавила актриса в интервью для «МК».