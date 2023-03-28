Не поверите, кто должен был играть царя в «Иване Васильевиче»: даже глаза округляются

Леонид Гайдай никогда не скрывал свою любовь к Юрию Никулину. Знаменитости неоднократно работали вместе и во время подготовки к комедии «Иван Васильевич меняет профессию» постановщик сразу решил, что пригласит именно его на роль Ивана Грозного и Ивана Васильевича Бунши. Однако Никулин не остался в восторге от планов режиссера.

Как только Никулин прочитал сценарий, он заявил, что не будет сниматься в фильме. Артист решил, что картину, снятую по произведению Михаила Булгакова, никогда не покажут в кинотеатрах или на телевидении. А он не хотел тратить целый год на ленту, которую никто в итоге не увидит.

Но опасения артиста оказались напрасны. Как отмечали близкие Никулина, он очень расстроился и корил себя за упущенную возможность, когда увидел готовый вариант фильма и понял, что его все же покажут на телевидении.