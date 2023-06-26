Не поверите, кто был ухажером Шурочки в «Служебном романе»: этого в фильме не показали, а зря

Профсоюзная активистка Шура в исполнении Людмилы Ивановой стала одной из самых ярких героинь лирической комедии «Служебный роман». В персонаже зрители узнавали своих знакомых и коллег, поэтому двухсерийный фильм мгновенно прославил артистку. Зрители внимательно следили за судьбой Шуры и даже не представляли, что и она должна была встретить свою вторую половинку.

Так, в изначальной задумке Эльдара Рязанова, в одном из эпизодов Шура «хоронит» своего коллегу Петра Бубликова, которого играет Петр Щербаков. Но уже в следующей сцене узнает, что он жив, поэтому бросается на него с извинениями и зацеловывает.

После такого проявления чувств между героями и начинался служебный роман. Однако Рязанов был вынужден вырезать эти сцены, так как был строго ограничен в хронометраже. И зрителям так и не удалось увидеть, с кем судьба свела их любимую целеустремленную активистку.