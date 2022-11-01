Не поверите, кто был мужем некрасивой Тоси из фильма «Москва слезам не верит»

Свою личную жизнь актриса устраивала, не считаясь ни с кем и ни с чем.

Народная артистка России Раиса Рязанова за свою карьеру сыграла множество успешных ролей, запомнившихся зрителям — от Тоси в легендарном фильме «Москва слезам не верит» до Ольги Уютовой, члена женсовета из сериала «Не родись красивой». Но карьерный успех и слава отнюдь не принесли популярной актрисе счастья в личной жизни.

Еще на втором курсе Раиса вышла замуж за красавца Юрия Перова, который позже сыграет в таких известных картинах, как «А зори здесь тихие» и «Укрощение огня». Через год у супругов родился сын Данила, и казалось, что семейной жизни молодой актерской пары ничего не угрожает.

Все изменилось в 1969 году, когда Рязановой предложили роль в фильме «День и вся жизнь», где она должна была сниматься вместе с сыном. На съемки Перов отпускал жену очень неохотно, и его опасения вскоре подтвердились: там актриса завела роман с режиссером Юрием Григорьевым. Вернувшись со съемок, Раиса сразу призналась во всем супругу и попросила развода, не желая обманывать Перова.

Бывший муж, впрочем, даже после развода не оставлял попыток вернуть Рязанову, ведь они продолжали жить в одной квартире, но так и не добился успеха. А сама Раиса пробыла в отношениях с женатым режиссером почти 10 лет, но потом все же рассталась, когда поняла, что не добьется для себя счастья.