Не поверите, кто был гостем на первом «Голубом огоньке»: от этого кадра тепло на душе

Каждый год на новогодних праздниках во всех российских семьях одни и те же разговоры. Обычно это критика «зомбоящика» и надоевших персонажей, которые скачут в странных костюмах и поют однотипные песни. Артисты, участвующие в съемках, надоели уже, кажется, даже самим себе.

Однако изначальный формат «Голубого огонька» задумывался вовсе не таким. Первое шоу открыло свои двери для советских граждан в 1962 году. Никогда не угадаете, кого пригласили в качестве гостя. Евгений Суслов был ведущим премьерного «Огонька»: он и объявил главную гостью.

«Всех нас елочка радует только раз в году. А вот Анну Денисовну Довженко, знатную доярку колхоза имени 10-летия Октября Черниговской области, елочка радует целый год», — объявил диктор.

Оказалось, приглашенная доярка имела к «Елочке» прямое отношение. Доильная установка, на которой она работала, носила именно такое название.