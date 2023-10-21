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Не поверите: кому певец SHAMAN на самом деле обязан успехом

21 октября 2023 11:30
Не поверите: кому певец SHAMAN на самом деле обязан успехом

Карьера звезды могла сложиться иначе.

Многие звезды российского шоу-бизнеса завидуют успеху Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN. Его хиты звучат из каждого утюга, по всей стране артиста ждут с концертами. Всего этого не было бы, если бы не помощь извне.

Своим успехом музыкант обязан певице, чье имя знают все. Именно Алла Пугачева поспособствовала тому, чтобы исполнитель оказался на гребне славы. В рамках шоу «Фактор А» Примадонна отечественной эстрады вручила ему премию «Золотая звезда Аллы».

Отец знаменитости признался журналистам, что тогда это имело для их семьи решающее значение.

«Мы в таком тяжелом положении были», — заметил Юрий Дронов в беседе с порталом Teleprogramma.

Родитель любимца публики подчеркнул также, что именно благодаря участию в популярном проекте Ярослав смог оплатить учебу в академии им. Гнесиных. И это, вне всякого сомнения, оказало большое влияние на его творчество.

Фото: Bulkin Sergey, news.ru/globallookpress.com, unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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