Не поверите: кому певец SHAMAN на самом деле обязан успехом

Многие звезды российского шоу-бизнеса завидуют успеху Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN. Его хиты звучат из каждого утюга, по всей стране артиста ждут с концертами. Всего этого не было бы, если бы не помощь извне.

Своим успехом музыкант обязан певице, чье имя знают все. Именно Алла Пугачева поспособствовала тому, чтобы исполнитель оказался на гребне славы. В рамках шоу «Фактор А» Примадонна отечественной эстрады вручила ему премию «Золотая звезда Аллы».

Отец знаменитости признался журналистам, что тогда это имело для их семьи решающее значение.

«Мы в таком тяжелом положении были», — заметил Юрий Дронов в беседе с порталом Teleprogramma.

Родитель любимца публики подчеркнул также, что именно благодаря участию в популярном проекте Ярослав смог оплатить учебу в академии им. Гнесиных. И это, вне всякого сомнения, оказало большое влияние на его творчество.