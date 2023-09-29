Не поверите, кем вырос единственный сын Домогарова: многие обожают неспроста

Александр Домогаров не из тех отцов, которые контролируют каждый шаг своего ребенка. Актер не мешал сыну Александру выбирать дело всей жизни. Если бы тот решил стать актером, звезда экрана молча бы принял этот выбор. Но звездный наследник пошел по другому пути.

Интерес к творчеству, кино и литературе был у Домогарова-младшего с детства. Не спрашивая совета родителя, он поступил на режиссерские курсы. Успешно освоив профессию, начал снимать свои проекты. Самые яркие из них — «Пустите детей» и «Пальма».

Он никогда не пытался достичь успеха за счет громкого имени своего отца. Напротив, постановщик неоднократно говорил, что знаменитая фамилия стала для него не толчком вперед, а тяжким грузом.

Между тем многие зрители отмечают удивительный талант кинодела. И предполагают, что Домогаров-старший непременно испытывает гордость за свое чадо.