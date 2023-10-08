Не поверите, кем стала самая известная порноактриса из 80-х: такое возможно только в США

Актрисы, прославившиеся благодаря участию в фильмах для взрослых, редко добиваются успеха в иных областях. Обычно они стараются вести как можно более тихую жизнь, чтобы никто случайно не узнал в них бывшую звезду. Саша Грей стала одним из немногих исключений. Но есть и другие барышни, которым удается совершить неожиданные карьерные развороты.

Девушка, известная определенным кругам поклонников как Барби Бриджес, была очень популярна в 80-х. До сих пор фильмы с этой актрисой находят свою аудиторию.

Но в 2000 году звезда вернула свое настоящее имя — Мелисса — и вышла замуж.

Избранником знаменитости стал пастор Джин Скотт, которому было уже под семьдесят. Вскоре после свадьбы у него обнаружили онкологическое заболевание, и через несколько лет Мелисса овдовела. В наследство она получила не только неплохое состояние, но и паству. Даже когда ее раскрыли как Бари Бриджес, женщина не перестала проповедовать. Сегодня она стала известным специалистом по Библии.