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Не поверите, кем стала самая известная порноактриса из 80-х: такое возможно только в США

8 октября 2023 12:45
Не поверите, кем стала самая известная порноактриса из 80-х: такое возможно только в США

Грешница не скрывает своего прошлого.

Актрисы, прославившиеся благодаря участию в фильмах для взрослых, редко добиваются успеха в иных областях. Обычно они стараются вести как можно более тихую жизнь, чтобы никто случайно не узнал в них бывшую звезду. Саша Грей стала одним из немногих исключений. Но есть и другие барышни, которым удается совершить неожиданные карьерные развороты.

Девушка, известная определенным кругам поклонников как Барби Бриджес, была очень популярна в 80-х. До сих пор фильмы с этой актрисой находят свою аудиторию.

Но в 2000 году звезда вернула свое настоящее имя — Мелисса — и вышла замуж.

Избранником знаменитости стал пастор Джин Скотт, которому было уже под семьдесят. Вскоре после свадьбы у него обнаружили онкологическое заболевание, и через несколько лет Мелисса овдовела. В наследство она получила не только неплохое состояние, но и паству. Даже когда ее раскрыли как Бари Бриджес, женщина не перестала проповедовать. Сегодня она стала известным специалистом по Библии.

Фото: кадр из фильма «Интердевочка» (1989)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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