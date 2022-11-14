Не поверите, кем Шепс работал до шоу «Битва экстрасенсов»: нужны были деньги

Александр Шепс стал известен на всю страну после победы в 14-м сезоне проекта «Битва экстрасенсов». С того времени ясновидящий стал настоящей звездой и многие люди начали обращаться к нему за помощью. Однако до успеха на шоу он занимался далеко не предсказаниями, несмотря на талант.

По словам самого Шепса, после окончания школы он мечтал поступить в театральный вуз. Артист активно готовился, но не смог пройти вступительные испытания. В итоге ему пришлось обеспечивать самого себя, так как он уже жил самостоятельной жизнью.

Так, первое время будущая звезда работал диджеем и на телевидении. Также он пытался вести свадьбы, но довольно быстро охладел к этой профессии. Помимо этого, Шепс работал певцом и фотографом и даже администратором в одной из столичных студий.

При этом знаменитость не мог оставить без внимания свои экстрасенсорные способности. В итоге он не смог бороться со своим предназначением и решился принять участие в шоу, победа в котором полностью перевернула его жизнь.