Не поверите, кем приходились друг другу Митяй из «Сватов» и Миледи из «Трех мушкетеров»

Актер театра и кино Николай Добрынин, известный зрителям по сериалу «Сваты», оказывается, являлся частью звездной семьи. Более того, благодаря известной советской артистке он обрел свою жену и счастье.

Речь идет о том, что Добрынин на протяжении 12 лет был зятем главной Миледи страны Маргариты Тереховой. Актрису судьба свела с талантливым молодым партнером на театральной сцене. Женщина была так восхищена актером, что рассказала о нем своей дочери Анне. Потом звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» познакомила молодых людей.

Чувства между ними вспыхнули в момент. Страсть была такой сильной, что Николай Добрынин развелся и женился на Анне Тереховой. Несмотря на то, что брак их в итоге распался, актер сохранил теплые отношения как с бывшей супругой, так и с бывшей тещей. Он даже поделился в социальных сетях архивным фото, где запечатлен с Маргаритой Тереховой.