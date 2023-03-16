Не поверите, кем была первая жена Сени из «Кухни»: вы ее сразу узнаете (фото)

Персонаж Сергея Лавыгина в сериале «Кухня» — повар Сеня Чуганин — женат на Марине (Анна Бегунова). Экранные чувства незаметно для двоих переросли в настоящие, и артисты стали жить вместе. Сергей и Анна жили в гражданском браке, а в 2016 году у них родился сын Федор.

После рождения сына Лавыгин начал подумывать о том, чтобы узаконить отношения, но у его возлюбленной появился новый ухажер. В 2018 году она вышла замуж за Дмитрия Власкина и еще через год родила дочь Лукерью. Разрыв не помешал артистам сохранить теплые дружеские отношения и договориться о совместном воспитании сына.

Сергей нашел утешение в объятиях актрисы МТЮЗа Марии Луговой в том же 2018-м. Сначала артист считал эти отношения попыткой забыть экс-супругу, о чем честно сказал новой даме сердца. Позже его намерения стали более серьезными, и в 2020 году пара сыграла свадьбу. Мария отлично ладит с сыном актера от первого брака. Летом прошлого года она родила дочь Марту.