Не поверите, кем была любовница женатого Нагиева: речь про известную актрису

Дмитрий Нагиев известен не только своей карьерой, но и скрытностью. Он предпочитает не рассказывать о личной жизни, известно лишь о его браке с телеведущей Алисой Шер. При этом не так давно публика узнала о том, что артист не был верен своей возлюбленной.

Как оказалось, будучи женатым, Нагиев встречался с Ларисой Гузеевой. В то время артистка уже была всесоюзной звездой, а актер только начинал свою карьеру. Актер старательно скрывал их связь не только из-за своего брака, но и из-за отношений самой Гузеевой, которая была замужем.

Однако Шер все же узнала об измене мужа. Она планировала развестись с Нагиевым, но в тот же период узнала о своей беременности. Чтобы сохранить семью, они остались вместе, а артист тут же расстался с Гузеевой. И о своей связи знаменитости до сих пор вспоминают с улыбкой и теперь считают друг друга уже близкими друзьями.