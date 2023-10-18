Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не поверите, кем была любовница женатого Нагиева: речь про известную актрису

Не поверите, кем была любовница женатого Нагиева: речь про известную актрису

18 октября 2023 06:00
Не поверите, кем была любовница женатого Нагиева: речь про известную актрису

Звезда экрана долгие годы скрывал правду от публики.

Дмитрий Нагиев известен не только своей карьерой, но и скрытностью. Он предпочитает не рассказывать о личной жизни, известно лишь о его браке с телеведущей Алисой Шер. При этом не так давно публика узнала о том, что артист не был верен своей возлюбленной.

Как оказалось, будучи женатым, Нагиев встречался с Ларисой Гузеевой. В то время артистка уже была всесоюзной звездой, а актер только начинал свою карьеру. Актер старательно скрывал их связь не только из-за своего брака, но и из-за отношений самой Гузеевой, которая была замужем.

Однако Шер все же узнала об измене мужа. Она планировала развестись с Нагиевым, но в тот же период узнала о своей беременности. Чтобы сохранить семью, они остались вместе, а артист тут же расстался с Гузеевой. И о своей связи знаменитости до сих пор вспоминают с улыбкой и теперь считают друг друга уже близкими друзьями.

Фото: legion-media.ru
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше