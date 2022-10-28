Не поверите, какую звезду Голливуда Меньшов хотел сделать любовником Алентовой

Владимир Меньшов в 2000 году выпустил свой последний фильм «Зависть богов». Зрители и критики высоко оценили игру актеров, среди которых была Вера Алентова, Анатолий Лобоцкий и даже Жерар Депардье. При этом мало кто из поклонников догадывался, кого еще Меньшов намеревался пригласить в свой фильм.

Как оказалось, постановщик долгое время не мог определиться с актером, который сыграет любовника главной героини. Меньшов был уверен, что персонажа должен был воплотить обязательно иностранный артист, так как сам герой — иностранец, поэтому рассматривал в первую очередь заграничных коллег.

Так, одним из основных кандидатов на роль был Том Круз. В то время режиссер был знаком с голливудской звездой, но из-за занятости артиста не смог до него дозвониться. Также он рассматривал французского комика Тьерри Лермитта, но тот тоже не смог принять участие в картине.

В итоге постановщик даже переписал роль: из иностранца экранный возлюбленный Алентовой превратился в выходца из эмигрантской семьи. После этого Меньшов начал искать русского актера и остановился на звезде театра имени Маяковского Анатолие Лобоцком. Артисту удалось настолько хорошо вжиться в роль переводчика Андрэ, что зрители начали даже предполагать настоящий роман между знаменитостями, но все это были лишь домыслы и слухи.