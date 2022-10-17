Не поверите, какую советскую сказку психолог назвал опасной для женщин

Сказки любят все, ведь каждому еще с детства рассказывают их самые близкие и родные люди. И зачастую именно поведение сказочных персонажей становится основой для действий и образа мыслей человека. Однако, как выясняется, далеко не все из них полезны с этой точки зрения. Это касается и знаменитой сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек».

Как объяснила психолог и драматург Александра Иванчикова, в основе этой сказки лежит очень популярный в Европе сюжет про красавицу и чудовище. В нем главная героиня всегда действует по принципу «если твоя любовь к мужчине по-настоящему сильна, ты всегда сможешь его изменить».

Поэтому многие российские женщины, с детства впитав в себя эту сказочную установку, пытаются менять своих избранников, у которых имеются какие-то недостатки или зависимости — например, алкоголь или азартные игры.

По словам специалиста, проблема заключается в том, что в сказке на помощь героине всегда приходит чудо или волшебство, в то время как в реальной жизни им приходится рассчитывать лишь на себя, а само «чудище» остается прежним. В итоге женщина начинает либо искать себе нового избранника, либо до конца жизни остается с прежним «чудищем» и тратит последние силы и энергию на ожидание чуда.