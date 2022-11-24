Не поверите, какую советскую принцессу должна была сыграть Алла Пугачева

В 1978 году режиссер Леонид Квинихидзе задумал снять фильм-мюзикл «31 июня». С предложением сочинить музыку для картины он обратился к известному композитору Александру Зацепину. Тот скептически воспринял идею, так как мелодрамы его не интересовали. Однако в качестве эксперимента он согласился на уговоры режиссера.

Практически сразу же встал вопрос об исполнительнице главной роли юной принцессы Мелисенты. Предполагалось, что героиня достанется Ирине Понаровской, которая сможет озвучить за нее и вокальные партии. На тот момент у нее был роман с Квинихидзе, и ранее они уже сотрудничали на съемках ленты «Орех Кракатук». Но как раз накануне начала работы над мюзиклом пара рассталась.

Композитор предложил рассмотреть на роль принцессы Аллу Пугачеву. Леонид был не против такого варианта. Но между Зацепиным и артисткой случился конфликт. Он готовил музыку для ее фильма «Женщина, которая поет», а она без его ведома изменила композиции и включила туда новые песни. Поэтому Александр не хотел работать со звездой. В результате Мелисентой стала балерина Наталья Трубникова. А за ее прекрасный вокал отвечала Татьяна Анциферова.