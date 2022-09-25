Не поверите, какой выросла дочь Умы Турман из «Убить Билла»: фото поразит

Фильм Квентина Тарантино «Убить Билла» не только вывел на новые актерские высоты уже признанных звезд — таких, как Ума Турман или Люси Лью. Он перезапустил карьеры тех, о ком в Голливуде уже начали забывать (Майкл Мэдсен, Дэрил Ханна, Дэвид Кэрредин). И, конечно, были среди актеров и те, кому лента принесла яркий и запоминающийся дебют.

К их числу можно отнести и молодую актрису Перлу Хэйни-Джардин, которая в семилетнем возрасте сыграла дочь героини Турман — маленькую Би-Би. За это ее в 2005 году даже номинировали на кинопремию «Сатурн».

Сейчас за плечами 25-летней актрисы уже не одна роль: она снималась в таких известных лентах, как «Человек-паук 3: Враг в отражении», «Темная вода» и «Стив Джобс». А ее последнее на сегодняшний день киновоплощение — это молодая хиппи из ленты «Однажды в Голливуде» все того же Тарантино, когда-то открывшего Перлу для широкого зрителя.