Не поверите, какой стала Марго из «За стеклом», которую осуждала вся страна

Передача «За стеклом» стала первым реалити-шоу на российских экранах, поэтому произвела ожидаемый фурор. Компания молодых ребят жила в режиме 24/7 под прицелами видеокамер и микрофонов. В программе «За стеклом» особенно выделялась Марго Семенякина: скандальное поведение девушки повергало неподготовленную публику в настоящий шок.

Однако именно эпатажные и смелые выходки участницы обеспечивали шоу рейтинги. Одни осуждали девушку за аморальность, другие восхищались ее раскрепощенностью. Марго крутила романы, прогуливалась по квартире полностью обнаженной и занималась сексом с Максом, другим участником передачи, прямо на камеру. Пара хоть и не победила, но прекрасно запомнилась зрителям.

После «За стеклом» Макс и Марго поженились, а позднее у них родился сын. Однако отношения двух эпатажных личностей дали трещину, и они развелись.

Со временем Семенякина полностью изменила образ жизни, осознав, как сильно на нее давит репутация скандалистки. Маргарита вышла замуж во второй раз и родила девочку, став примерной матерью. Сегодня у звезды «За стеклом» своя студия народного фольклора.