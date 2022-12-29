Не поверите, какой прелестной в юности была советская Кикимора: даже принц влюбился

Вера Алтайская прославилась на всю страну благодаря киносказкам Александра Роу. У прославленного режиссера она исполнила множество ярких ролей, перевоплощаясь в отрицательных персонажей. Зрители оставались в восторге от талантливой игры артистки, но мало кто догадывался, что до этого Алтайская смогла построить успешную карьеру в театре.

Уже в юности Вера решила, что хочет связать свою жизнь со сценой, поэтому делала все, чтобы стать актрисой. Она поступила в актерскую школу при киностудии «Мосфильм», а позднее была принята в труппу Театра киноактера. При этом режиссеры ценили артистку не только за ее талант, но и за яркую внешность. Многие отмечали, что Алтайская буквально пленила их своей красотой и от нее невозможно было оторвать глаз.

Десятки мужчин пытались завоевать сердце артистки, но она была влюблена в своего коллегу Алексея Консовского, который играл Принца в сказке «Золушка». Алтайской удалось покорить звезду экрана, и в 1941 у пары родилась дочь Светлана.

В фильмы Роу Алтайская попала уже в конце 50-х. Постановщику удалось разглядеть в артистке талант перевоплощаться в отрицательных героинь, поэтому он регулярно приглашал ее в свои ленты, что и помогло ей стать по-настоящему знаменитой.