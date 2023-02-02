Не поверите, какой парфюм ненавидят мужчины: россиянки его обожают

Женщины, выбирая парфюм, часто ориентируются на свой вкус. Но иногда он не совпадает с тем, что предпочитают мужчины. Какой аромат обожают дамы и ненавидят представители сильного пола?

Речь идет о традиционных цветочных парфюмах, уже давно полюбившихся россиянкам. Это составы, куда входят лаванда, роза и фиалка. У мужчин такое сочетание вызывает ассоциации с бабушками, которые окропляют себя подобными ароматами с головы до пят. Когда насыщенный цветочный флер идет от молодой девушки, то она сразу перестает казаться парню сексуальной. А недооценивать влияние запахов на противоположный пол нельзя.

Кстати, в немилость впали и легендарные духи Chanel № 5, которые обожала сама Мэрилин Монро. Этот запах многим мужчинам кажется «старушечьим» и неприемлемым для девушек и молодых женщин.

Эксперт и парфюмер Сергей Губанов посоветовал дамам использовать древесные ароматы вместо цветочных, чтобы не вызвать неуместных ассоциаций у возлюбленных. Своими рекомендациями специалист поделился с журналистами портала Wday.