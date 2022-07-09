Не поверите, какой новогодний фильм презирали в СССР

Мало кто знает, что Эльдар Рязанов не хотел снимать «Карнавальную ночь», ставшую громким хитом. Сценарий Бориса Ласкина и Владимира Полякова показался режиссеру лишенным оригинальности и накала драматизма. Постановщик переживал за конечный результат и не зря.

Когда половина материала уже была отснята, худсовет пришел в ужас: у Рязанова, по мнению чиновников, выходило скучное и откровенно бездарное кино. Так как менять что-то было уже поздно, режиссеру поручили завершить съемки, а сам фильм отправить на полку.

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Картина стала новогодней не только из-за сюжета — это была еще и хитрость кинематографистов. Расчет был на то, что подготовка к празднику отнимет у россиян все время и силы, и они не обратят на «Карнавальную ночь» никакого внимания.

Каково же было удивление создателей, когда зрители встретили фильм с восторгом. Презираемый критиками проект внезапно стал одной из самых кассовых лент в истории советского проката.