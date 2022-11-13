Не поверите, какому подарку радовалась советская женщина: россиянки бы обиделись

Вместе с эпохой меняются и общественные потребности. То, что советские женщины считали роскошью, современные дамы сразу бы забраковали. Сегодня один из самых популярных в СССР подарков вызвал бы негодование, но тогда подобный жест от кавалера считался благородным.

Речь идет о съедобном наборе из дефицитных продуктов. Стандартный комплект состоял из головки сыра, колбасы и упаковки кофе или чая. Еще встречались продуктовые наборы из шоколадных конфет. Особую любовь в СССР завоевали сладости «Кара-Кум», «Мишка косолапый» и «Белочка».

Пользовались популярностью продуктовые наборы с сушеной рыбой и раками. Наверняка это выглядело специфично, когда молодой ухажер приносил своей возлюбленной букет цветов вместе с комплектом речных обитателей.

Кстати, у той традиции есть современный аналог. Сегодня распространен бизнес по продаже съедобных букетов — конфетных, фруктовых, овощных и соленых. Но сейчас вряд ли кого-то можно удивить таким подарком.